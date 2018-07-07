Ausgabe 124 (QIII:2026)

Zum Glück: Hope-less!

Manchmal braucht es gar nicht viel, damit aus einer Stadt eine Stadtgesellschaft wird: einen Platz, an dem Menschen zusammenkommen, eine Wand, an der Jugendliche ihre Ideen hinterlassen dürfen, einen Strand, an dem wirklich alle ins Wasser können. Oder schlicht jemanden, der zuhört. Der rote Faden, der sich durch die aktuelle Ausgabe zieht, ist die ziemlich einfache Frage: Wie wollen wir eigentlich miteinander leben?Die Beiträge in diesem Heft haben eine ganze Reihe guter Antworten darauf. Da ist die neue Graffitiwand in Schmarl, die aus einer Idee von Jugendlichen entstanden ist. Da sind Menschen, die Warnemünde barrierefreier machen wollen. Da sind Coaches, die Kindern mit Flucht- und Migrationsgeschichte helfen, ihren Platz in unserer Gesellschaft zu finden. Und da ist ein großes Digitalisierungsprojekt, bei dem wir uns fragen müssen, ob Beteiligung eigentlich noch Beteiligung ist, wenn am Ende niemand nachvollziehen kann, was aus den aufwändig erarbeiteten Ideen geworden ist. Womit wir bei den politischen Diskussionen wären - denn auch die gibt es in diesem Heft natürlich wieder. Da kommen wir dann zwangsläufig beim unbequemeren Teil. Denn wir erleben gerade eine Zeit, in der sich die Gräben vertiefen und das gegenseitige Zuhören schwerer fällt. Empörung ist schnell produziert, ein Feindbild noch schneller. Schwieriger ist es, sich mit dem Menschen dahinter auseinanderzusetzen - gerade dann, wenn man seine Meinung nicht teilt.Vielleicht ist aber genau das eine der wichtigsten Aufgaben einer Stadtgesellschaft: trotz unterschiedlicher Meinungen miteinander im Gespräch zu bleiben - beziehungsweise die Rahmen zu schaffen, die es für dieses im-Gespräch-bleiben braucht. Räumlich, sozial und emotional. Das heißt nicht, alles hinzunehmen. Es heißt auch nicht, auf klare Haltung zu verzichten. Aber es bedeutet, dem Gegenüber respektvoll gegenüber zu treten, ihm seine Würde zu lassen und Gespräche immer auch zum Anlass für kritische Reflexion der eigenen Ansichten zu nutzen. Denn Vertrauen entsteht nicht durch große Worte, Logos oder perfekt ausgedachte Beteiligungsformate. Es entsteht dort, wo Menschen merken: Da hört mir tatsächlich jemand zu, wird mein Beitrag ernst genommen. Da wird nicht nur über mich, sondern mit mir gesprochen. Vielleicht ist das weniger spektakulär als manche große Vision. Aber ziemlich wichtig.In diesem Sinne: Viel Freude beim Lesen - und vielleicht ergibt sich danach ja das eine oder andere Gespräch.Harri Engelmann: Kolumne "Elmsfeuer"Neues aus den StadtteilenN.N.: Smart oder Smile?J. Sturm-Schneider: Ein Strand für uns alleC. Nunez, F. Mehrju, V. Wollschläger: Coaches für VielfaltT. Maercker: Hilft Anstand?P. Latent: Zwischen Wut und LeerstelleM. Lichtermann: Wie wollen wir miteinander leben?Anja & H. Maaser: Rostocker WohnprojekteK. Röber: Initiative "Volkshaus Rostock"N. Bernhardt: Resista-PodcastM. Hartmann: Der Cirque du Zock 2026Plant for Future: Pflanzen für die ZukunftC.-J. Ulrich: Stadtbibliothek Rostock von übermorgenA. Jonas: Trotz des Widerstandes ...